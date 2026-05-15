Кабмін дозволив виїзд за кордон для всіх жінок

Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Кабінет Міністрів України дозволив виїзд за кордон для всіх жінок без винятків. Відтепер усі українки можуть їхати в інші країни. Раніше це було заборонено для найвищих посадових осіб держави, основних керівників органів держвлади та їхніх заступників.

Про це повідомила премʼєр Юлія Свириденко у пʼятницю, 15 травня, передає Новини.LIVE.

Дозвіл на виїзд за кордон для усіх жінок

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок, незалежно від займаних посад в:

органах державної влади;

органах місцевого самоврядування;

державних підприємствах;

судах.

Допис Свириденко. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Юлію Свириденко, нещодавно уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії посадовиць. Для решти жінок правила лишалися без змін для забезпечення безперервної роботи держави.

А з червня водії легкових автомобілів зможуть бронювати час перетину кордону. Також оновляться можливості для комерційного транспорту. Йдеться про вантажівки та автобуси.