Кабмін дозволив виїзд за кордон для всіх жінок
Кабінет Міністрів України дозволив виїзд за кордон для всіх жінок без винятків. Відтепер усі українки можуть їхати в інші країни. Раніше це було заборонено для найвищих посадових осіб держави, основних керівників органів держвлади та їхніх заступників.
Про це повідомила премʼєр Юлія Свириденко у пʼятницю, 15 травня, передає Новини.LIVE.
Дозвіл на виїзд за кордон для усіх жінок
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок, незалежно від займаних посад в:
- органах державної влади;
- органах місцевого самоврядування;
- державних підприємствах;
- судах.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Юлію Свириденко, нещодавно уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії посадовиць. Для решти жінок правила лишалися без змін для забезпечення безперервної роботи держави.
А з червня водії легкових автомобілів зможуть бронювати час перетину кордону. Також оновляться можливості для комерційного транспорту. Йдеться про вантажівки та автобуси.