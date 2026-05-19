ДПСУ запустила сервіс перевірки обмежень на виїзд за кордон

Перевірка авто на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Державна прикордонна служба України запустила сервіс "Особистий кабінет". Відтепер громадяни можуть самостійно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Новини.LIVE.

Сервіс "Особистий кабінет" від ДПСУ

Новий сервіс "Особистий кабінет" дозволяє перевіряти лише тимчасові обмеження, встановлені судовими або виконавчими органами, зокрема через аліменти, штрафи чи інші заборгованості.

Водночас обмеження через воєнний стан в Україні перевіряються за окремими правилами та в кабінеті не зʼявляються.

У ДПСУ зауважили, що усі дані захищені відповідно до Закону "Про захист персональних даних".

Читайте також:

Як працює сервіс:

Реєстрація — через електронний підпис id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID або КЕП

Перевірка в реальному часі – система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ

Результат — миттєво з’являється статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження"

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на премʼєра Юлію Свириденко, Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для жінок, дозволивши всім громадянкам без винятків перетинати кордон.

Крім того, українцям, які планують поїздки до країн Європи, варто заздалегідь ознайомитися з новими правилами в’їзду. Уже цього року для подорожей за безвізовим режимом запровадять обов’язковий електронний дозвіл ETIAS.