Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ДПСУ запустила сервіс перевірки обмежень на виїзд за кордон

ДПСУ запустила сервіс перевірки обмежень на виїзд за кордон

Ua ru
Дата публікації: 19 травня 2026 15:33
ДПСУ запустила сервіс перевірки обмежень на виїзд за кордон
Перевірка авто на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Державна прикордонна служба України запустила сервіс "Особистий кабінет". Відтепер громадяни можуть самостійно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Новини.LIVE.

Сервіс "Особистий кабінет" від ДПСУ

Новий сервіс "Особистий кабінет" дозволяє перевіряти лише тимчасові обмеження, встановлені судовими або виконавчими органами, зокрема через аліменти, штрафи чи інші заборгованості.

Водночас обмеження через воєнний стан в Україні перевіряються за окремими правилами та в кабінеті не зʼявляються. 

У ДПСУ зауважили, що усі дані захищені відповідно до Закону "Про захист персональних даних".

Читайте також:

Як працює сервіс:

  • Реєстрація — через електронний підпис id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID або КЕП
  • Перевірка в реальному часі – система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ
  • Результат — миттєво з’являється статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження"
null
Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на премʼєра Юлію Свириденко, Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для жінок, дозволивши всім громадянкам без винятків перетинати кордон. 

Крім того, українцям, які планують поїздки до країн Європи, варто заздалегідь ознайомитися з новими правилами в’їзду. Уже цього року для подорожей за безвізовим режимом запровадять обов’язковий електронний дозвіл ETIAS.

кордон Україна ДПСУ
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації