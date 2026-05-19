Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ДПСУ: з 2022 року затримано майже 70 тис. порушників кордону

ДПСУ: з 2022 року затримано майже 70 тис. порушників кордону

Ua ru
Дата публікації: 19 травня 2026 16:24
ДПСУ: з 2022 року затримано майже 70 тис. порушників кордону
Затримані чоловіки на кордоні. Фото: ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що з початку повномасштабної війни затримано 68,5 тисяч осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. За його словами, 4 тисячі порушників зупинили в пунктах пропуску, а інших — на зеленій ділянці кордону чи у прикордонні.

Про це Андрій Демченко повідомив у коментарі "Українській правді", передає Новини.LIVE.

Затримання порушників кордону з 2022 року

"Україна робить все можливе, щоб не допускати незаконного перетину кордону. Таких спроб суттєво побільшало з часу війни. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ прикордонники затримали 68,5 тисяч осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон на всіх його ділянках. З них — 4 тисячі порушників було зупинено в пунктах пропуску, а решта — на зеленій ділянці кордону чи у прикордонні", — зазначив Демченко.

За його словами, більшість порушників затримали на кордоні з Румунією — майже 30 тисяч, а також з Молдовою — 21 тисячу. 

Демченко також зазначив, що на спроби незаконного перетину впливають погодні умови. У травні спостерігається невелике зростання кількості спроб у порівнянні із зимовим періодом, однак воно залишається незначним.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДПСУ, в Україні запустили сервіс "Особистий кабінет", який дозволяє громадянам самостійно перевіряти наявність тимчасових обмежень на виїзд за кордон.

А нещодавно Кабмін дозволив виїзд за кордон для всіх жінок без винятків. Раніше така можливість не поширювалася на високопосадовців, керівників органів державної влади та їхніх заступників.

кордон ДПСУ Андрій Демченко
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації