ДПСУ: з 2022 року затримано майже 70 тис. порушників кордону

Затримані чоловіки на кордоні. Фото: ДПСУ

Про це Андрій Демченко повідомив у коментарі "Українській правді", передає Новини.LIVE.

Затримання порушників кордону з 2022 року

"Україна робить все можливе, щоб не допускати незаконного перетину кордону. Таких спроб суттєво побільшало з часу війни. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ прикордонники затримали 68,5 тисяч осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон на всіх його ділянках. З них — 4 тисячі порушників було зупинено в пунктах пропуску, а решта — на зеленій ділянці кордону чи у прикордонні", — зазначив Демченко.

За його словами, більшість порушників затримали на кордоні з Румунією — майже 30 тисяч, а також з Молдовою — 21 тисячу.

Демченко також зазначив, що на спроби незаконного перетину впливають погодні умови. У травні спостерігається невелике зростання кількості спроб у порівнянні із зимовим періодом, однак воно залишається незначним.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДПСУ, в Україні запустили сервіс "Особистий кабінет", який дозволяє громадянам самостійно перевіряти наявність тимчасових обмежень на виїзд за кордон.

А нещодавно Кабмін дозволив виїзд за кордон для всіх жінок без винятків. Раніше така можливість не поширювалася на високопосадовців, керівників органів державної влади та їхніх заступників.