Запуск сервиса "Личный кабинет": в ГПСУ ответили, как будет работать
В Государственной пограничной службе подтвердили запуск сервиса "Личный кабинет". Через него граждане смогут проверять наличие временных ограничений на выезд за границу.
Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире День.LIVE.
Демченко пояснил, что сервис касается всех граждан Украины, а не только военнообязанных мужчин. Речь идет об ограничениях, наложенных по решению суда или исполнительной службы — в частности из-за неуплаты алиментов или других долгов.
"Это облегчит возможность людям получить информацию о временном ограничении на выезд из Украины", — сказал представитель ГПСУ.
По его словам, сервис позволит гражданам оперативно проверять информацию о себе и, в случае необходимости, заблаговременно решать вопрос с запретом на выезд. В ГПСУ также сообщили, что в дальнейшем функционал "Личного кабинета" планируют расширять.
Как писали Новини.LIVE, Кабмин разрешил выезд за границу для всех женщин. Ранее это было запрещено для высших должностных лиц государства, основных руководителей органов госвласти и их заместителей.
Также в ГПСУ сообщали, что с 2022 года задержано почти 70 тысяч нарушителей границы. Большинство мужчин задержали на границе с Румынией и Молдовой.