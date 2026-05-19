Запуск сервиса "Личный кабинет": в ГПСУ ответили, как будет работать

Дата публикации 19 мая 2026 17:07
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

В Государственной пограничной службе подтвердили запуск сервиса "Личный кабинет". Через него граждане смогут проверять наличие временных ограничений на выезд за границу.

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире День.LIVE.

Запуск сервиса "Личный кабинет" в Украине

Демченко пояснил, что сервис касается всех граждан Украины, а не только военнообязанных мужчин. Речь идет об ограничениях, наложенных по решению суда или исполнительной службы — в частности из-за неуплаты алиментов или других долгов.

"Это облегчит возможность людям получить информацию о временном ограничении на выезд из Украины", — сказал представитель ГПСУ.

По его словам, сервис позволит гражданам оперативно проверять информацию о себе и, в случае необходимости, заблаговременно решать вопрос с запретом на выезд. В ГПСУ также сообщили, что в дальнейшем функционал "Личного кабинета" планируют расширять.

Как писали Новини.LIVE, Кабмин разрешил выезд за границу для всех женщин. Ранее это было запрещено для высших должностных лиц государства, основных руководителей органов госвласти и их заместителей.

Также в ГПСУ сообщали, что с 2022 года задержано почти 70 тысяч нарушителей границы. Большинство мужчин задержали на границе с Румынией и Молдовой.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
