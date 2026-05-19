Запуск сервісу "Особистий кабінет": у ДПСУ відповіли, як працюватиме
У Державній прикордонній службі підтвердили запуск сервісу "Особистий кабінет". Через нього громадяни зможуть перевіряти наявність тимчасових обмежень на виїзд за кордон.
Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі День.LIVE.
Демченко пояснив, що сервіс стосується всіх громадян України, а не лише військовозобов'язаних чоловіків. Йдеться про обмеження, накладені через рішення суду або виконавчої служби — зокрема через несплату аліментів чи інші борги.
"Це полегшить можливість людям отримати інформацію щодо тимчасового обмеження на виїзд з України", — сказав речник ДПСУ.
За його словами, сервіс дозволить громадянам оперативно перевіряти інформацію щодо себе та, у разі потреби, завчасно вирішувати питання із забороною на виїзд. У ДПСУ також повідомили, що надалі функціонал "Особистого кабінету" планують розширювати.
Як писали Новини.LIVE, Кабмін дозволив виїзд за кордон для всіх жінок. Раніше це було заборонено для найвищих посадових осіб держави, основних керівників органів держвлади та їхніх заступників.
Також у ДПСУ повідомляли, що з 2022 року затримано майже 70 тисяч порушників кордону. Більшість чоловіків затримали на кордоні з Румунією та Молдовою.