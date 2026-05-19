Головна Новини дня Запуск сервісу "Особистий кабінет": у ДПСУ відповіли, як працюватиме

Дата публікації: 19 травня 2026 17:07
Запуск сервісу "Особистий кабінет": У ДПСУ відповіли, як працюватиме
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

У Державній прикордонній службі підтвердили запуск сервісу "Особистий кабінет". Через нього громадяни зможуть перевіряти наявність тимчасових обмежень на виїзд за кордон.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі День.LIVE.

Запуск сервісу "Особистий кабінет" в Україні

Демченко пояснив, що сервіс стосується всіх громадян України, а не лише військовозобов'язаних чоловіків. Йдеться про обмеження, накладені через рішення суду або виконавчої служби — зокрема через несплату аліментів чи інші борги.

"Це полегшить можливість людям отримати інформацію щодо тимчасового обмеження на виїзд з України", — сказав речник ДПСУ. 

За його словами, сервіс дозволить громадянам оперативно перевіряти інформацію щодо себе та, у разі потреби, завчасно вирішувати питання із забороною на виїзд. У ДПСУ також повідомили, що надалі функціонал "Особистого кабінету" планують розширювати.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, Кабмін дозволив виїзд за кордон для всіх жінок. Раніше це було заборонено для найвищих посадових осіб держави, основних керівників органів держвлади та їхніх заступників.

Також у ДПСУ повідомляли, що з 2022 року затримано майже 70 тисяч порушників кордону. Більшість чоловіків затримали на кордоні з Румунією та Молдовою. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
