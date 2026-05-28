РФ ударила по детской площадке в Херсоне, где была семья: первые кадры

Дата публикации 28 мая 2026 14:24
Работники ГСЧС на месте обстрела. Фото иллюстративное: Facebook/ГСЧС Украины

В интернет выложили первые ужасные кадры сразу после прицельного российского обстрела детской площадки в Херсоне. На видео случайные прохожие пытаются спасти раненых малышей и передать их медикам, которые прибыли на вызов. Очевидцы, волонтеры и даже опытные врачи в больнице не могли сдержать слез из-за увиденного.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видео трагедии.

Последствия прицельного обстрела

Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал детали госпитализации пострадавших. Оккупанты ударили именно туда, где гуляла обычная семья.

Отец семейства погиб мгновенно от полученных тяжелых травм на глазах у родных. Мать и двух маленьких дочерей госпитализировали с очень серьезными ранениями.

Внимание! Видео 18+, содержит чувствительные кадры!

В каком состоянии пострадавшие

Самой маленькой девочке всего три года, ее состояние оценивают как крайне тяжелое. У малышки после атаки дронов диагностировали сильную взрывную травму и множество осколочных ранений по всему телу, включая голову и грудную клетку.

Херсонские медики оказали ей первую помощь и срочно отправили в Николаев. Там местные хирурги провели операцию и достали осколки из головы девочки. Затем ее планируют перевезти в столичную больницу "Охматдет", как только позволит состояние.

За жизнь женщины сейчас также продолжают бороться врачи, она находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Ранее в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что среди всех областных центров ситуация в Херсоне остается самой сложной. Город атакуют дронами и ракетами около тысячи раз в сутки.

Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
