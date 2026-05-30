Прокудин: в Херсоне уже три года остаются около 60 тысяч человек

Александр Прокудин. Фото: t.me/olexandrprokudin

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в течение трех лет в Херсоне остается около 60 тысяч человек. По его словам, фактически они "не живут, а выживают" под постоянными российскими ударами.

Об этом Александр Прокудин сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на Международном саммите городов и регионов.

В Херсоне остаются около 60 тысяч человек

"Есть такая, наверное, цифра херсонцев, цифра населения, которая не меняется уже три года. Это примерно 60 тысяч, которые находятся в городе и мигрируют на зиму, чуть больше выезжает, потом весной возвращаются", — говорит Прокудин.

По его словам, до большой войны на подконтрольной территории Херсонщины проживали около 500 тысяч человек, сейчас — примерно 150 тысяч. Прокудин отметил, что люди "не живут, а выживают", поскольку они передвигаются только под сеточными тоннелями.

"Сейчас уже около 200 километров дорог покрыто такими тоннелями на Херсонщине. Построено уже около тысячи укрытий, мы строим подземные школы, сейчас построено 14 подземных больниц и все мероприятия, которые происходят с детьми, со взрослыми, с пожилыми людьми, все происходит под землей", — сообщил глава Херсонской ОВА.

Читайте также:

Кроме того, россияне постоянно наращивают силы и тестируют в Херсонской области новейшие дроны и технику, которых нет даже на самых горячих участках Донбасса.

Отметим, Прокудин в комментарии Новини.LIVE сообщал, что Херсонская область остается одним из наиболее интенсивно обстреливаемых участков из-за непрерывных атак российских войск. Ежедневно там фиксируют около тысячи ударов, значительную часть которых составляют дроновые атаки.

Кроме того, недавно российские оккупанты ударили по детской площадке в Херсоне. В результате атаки отец семейства погиб, мать и двое маленьких дочерей получили серьезные ранения.