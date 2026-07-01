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Главная Новости дня В Херсоне россияне атакуют маршрутки: есть погибшие и раненые

В Херсоне россияне атакуют маршрутки: есть погибшие и раненые

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 09:09
Удар российского дрона по маршрутке в Херсоне: погибли два человека
Последствия удара РФ по маршрутке в Херсоне. Фото: Херсонская ОГА

Утром 1 июля российские военные нанесли удар с беспилотного аппарата по маршрутному такси с пассажирами в Херсоне, в результате чего на месте погибли два человека. Помимо погибших, в больницу с ранениями доставили пять женщин и одного мужчину.

Об этом заявил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Новини.LIVE.

Россияне целенаправленно наносят удары дронами по обычным маршруткам в Херсоне

В Центральном районе Херсона около 07:00 1 июля российская армия атаковала гражданский общественный транспорт. Вражеский беспилотник нанес удар по маршрутному такси в тот момент, когда внутри находилось наибольшее количество пассажиров, которые ехали на работу и по своим делам.

Удар росіян по маршрутці в Херсоні
Последствия атаки на маршрутку. Фото: Херсонская ОГА

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что оператор дрона оккупантов ясно видел перед собой мирный объект, однако сознательно принял решение атаковать людей.

Росія атакує маршрутки в Херсоні
Кровь на земле. Фото: Херсонская ОВА

Удар дрона привел к гибели двух человек, личности которых сейчас пытаются установить правоохранители и специалисты. Еще шестеро херсонцев получили ранения различной степени тяжести. По предварительным данным, у всех пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы. Медики херсонских больниц оперативно госпитализировали пострадавших, проводят их полное обследование и оказывают всю необходимую помощь.

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Последствия удара РФ по маршрутке. Фото: Херсонская ОГА

Среди госпитализированных пассажиров маршрутки — 36-летний мужчина, а также пять женщин в возрасте 53, 52, 55, 53 и 57 лет. Известно, что одна из раненых женщин работает медицинской сестрой в одном из местных медицинских учреждений. Глава ОГА выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших жителей города. Информация о трагедии продолжает обновляться и уточняться.

Новини.LIVE освещали и другие преступления российской армии против мирных жителей в Херсоне. Ранее, 25 июня, вражеский беспилотник атаковал медицинское учреждение, ранив пятерых сотрудников больницы.

А 16 июня, во время ударов БпЛА по Корабельному району, враг попал в маршрутное такси и бригаду коммунальщиков. В результате этого обстрела один человек погиб, а шестеро получили ранения.

Херсон обстрелы маршрутки
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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