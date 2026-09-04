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Главная Новости дня Россия нанесла удар по маршрутке в Херсоне: есть погибшие и раненые

Россия нанесла удар по маршрутке в Херсоне: есть погибшие и раненые

Ua ru
4 сентября 2026 13:59
Россия нанесла удар по маршрутке в Херсоне: есть погибшие и раненые
Повреждённый маршрутный автобус в Херсоне. Фото: кадр из видео

4 сентября днём российские войска совершили очередную жестокую атаку на Центральный район Херсона. Под удар дрона попала маршрутка с пассажирами, а также находившийся рядом легковой автомобиль. В настоящее время на месте попадания работают экстренные службы и медики, которые оказывают помощь пострадавшим; по предварительным данным, есть погибшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

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Жертвы и пострадавшие среди мирного населения

В результате попадания дрона пассажиры получили тяжёлые ранения. По предварительной информации, на месте трагедии есть погибшие и раненые граждане, которые просто ехали по делам.

"Российские террористы вновь атаковали беспилотником маршрутку в Центральном районе Херсона. Также под удар попал и легковой автомобиль", — сообщил Прокудин.

В настоящее времяточная информация о количестве жертв уточняется.

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Как ранее сообщали Новини.LIVE, 1 июля российские захватчики атаковали дроном маршрутку с пассажирами в Херсоне. В результате удара погибли два человека, ещё шестеро получили ранения.

Кроме того, в конце июля еще один беспилотник РФ атаковал маршрутку с пассажирами — пострадали как минимум восемь человек. Все они получили взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, контузии и осколочные ранения.

Херсон обстрелы маршрутки дроны гибель
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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