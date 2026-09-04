Юсов закликав українців пройти важкий період атак реактивних БпЛА

Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE

Російські війська суттєво збільшили кількість використання нових реактивних "шахедів" для ударів по українських містах. Представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов наголосив, що поточний етап повітряного терору є вкрай складним для нашої протиповітряної оборони. Але Сили безпеки й оборони разом із суспільством роблять усе необхідне, аби повністю витримати цей удар і подолати кризу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ексклюзивний коментар представника ГУР Андрія Юсова журналістці Діані Шликовій.

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Засоби протидії ворожим безпілотникам

За словами Юсова, українські військові фахівці наразі постійно вдосконалюють власні технічні засоби виявлення, протидії та повного вогневого ураження нових швидкісних модифікацій БпЛА.

"Цей період дуже важкий, але його треба пройти, витримати і рухатись далі. Для цього роблять усе необхідне Сили безпеки й оборони, Головне управління розвідки і суспільство. Подолаємо", — наголосив Андрій Юсов.

Речник ГУР висловив впевненість у тому, що завдяки спільним зусиллям армії, спецслужб та цивільного населення Україні вдасться нейтралізувати цю нову загрозу в повітряному просторі.

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Як писали Новини.LIVE раніше, інтенсивність повітряних ударів по українській столиці залишається вкрай високою через регулярне використання ворогом нових технологій. Зокрема, спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер навіть поставили під сумнів свій запланований візит до Києва, оскільки американська сторона відверто побоюється щоденних атак росіян по Києву та по залізниці.

Також ми повідомляли, що у ГУР попередили суспільство про розгортання масштабної кампанії дезінформації проти бойових підрозділів розвідки. В ГУР наголосили, що організатори цієї провокації планують залучати медіа та блогерів за фінансову винагороду для поширення фейків, аби дискредитувати успішні операції українських сил.