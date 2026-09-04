Візит посланців Трампа до Києва опинився під загрозою скасування

Стів Віткофф та Джареда Кушнер в Москві. Фото: росЗМІ

Перший офіційний візит спеціальних посланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва, попередньо запланований на 5-6 вересня, опинився під загрозою скасування. Американські посадовці бояться за власну безпеку на тлі постійних масованих російських ударів по українській столиці та логістичних перешкод. Ситуація ускладнюється тим, що Кремль активно тисне на американську сторону та намагається зірвати ці важливі переговори.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Kyiv Independent.

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Страх перед залізничним транспортом

Головною проблемою для представників Білого дому стала відсутність можливості прилетіти до Києва літаком через повністю закритий повітряний простір над країною.

Стів Віткофф відмовляється подорожувати українською залізницею, оскільки вважає такий спосіб пересування надто небезпечним для себе.

Російський тиск на спецпредставників США

Крім того, джерела в дипломатичних колах зазначають, що Москва прямо залякує американських посланців, а Віткофф завжди демонструє надмірну чутливість до подібних російських настроїв та погроз.

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Ця кризова ситуація виникла одразу після того, як президент Володимир Зеленський публічно анонсував готовність прийняти американську делегацію в Україні.

Водночас, у дипломатичній практиці двох країн уже були подібні прецеденти, пов'язані з безпекою. Наприклад, під час нещодавнього візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії американська адміністрація офіційно просила Київ утриматися від запусків безпілотників по Москві.

Чи висунуть США аналогічні вимоги до Росії цього разу, наразі невідомо.

Як писали Новини.LIVE раніше, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За його словами, США узгоджують дату візиту Віткоффа та Кушнера в Україну. Також під час переговорів обговорили подальшу взаємодію між українською та американською командами.

Також ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський звернувся до міжнародних авіакомпаній та страхових структур із попередженням про те, що небо над Російською Федерацією стає небезпечним для польотів цивільної авіації. Він наголосив, що у відповідь на російський терор проти цивільної інфраструктури, українська сторона нарощуватиме удари безпілотниками по території РФ.