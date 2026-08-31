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Головна Новини дня Зеленський: США узгоджують дату візиту Віткоффа та Кушнера в Україну

Зеленський: США узгоджують дату візиту Віткоффа та Кушнера в Україну

Ua ru
31 серпня 2026 18:53
Зеленський: США узгоджують дату візиту представників Трампа
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Під час переговорів сторони обговорили подальшу взаємодію між українською та американською командами, зокрема можливий візит представників Дональда Трампа до України.

Про це президент повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Автор:
Литвин Вікторія

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