Зеленський: США узгоджують дату візиту представників Трампа

Зеленський: США узгоджують дату візиту Віткоффа та Кушнера в Україну
Ua ru
31 серпня 2026 18:53
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Під час переговорів сторони обговорили подальшу взаємодію між українською та американською командами, зокрема можливий візит представників Дональда Трампа до України.
Про це президент повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.
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