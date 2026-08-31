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Главная Новости дня Зеленский: США согласовывают дату визита Виткоффа и Кушнера в Украину

Зеленский: США согласовывают дату визита Виткоффа и Кушнера в Украину

Ua ru
31 августа 2026 18:53
Зеленский: США согласовывают дату визита представителей Трампа
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее взаимодействие между украинской и американской командами, в частности возможный визит представителей Дональда Трампа в Украину.

Об этом президент сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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