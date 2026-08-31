Зеленский: США согласовывают дату визита представителей Трампа

Зеленский: США согласовывают дату визита Виткоффа и Кушнера в Украину
Ua ru
31 августа 2026 18:53
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее взаимодействие между украинской и американской командами, в частности возможный визит представителей Дональда Трампа в Украину.
Об этом президент сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Реклама
Новость дополняется...
Читайте также: