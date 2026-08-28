Россия намерена нарастить производство баллистических ракет

Владимир Зеленский и Олег Иващенко. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 28 августа заявил, что украинская военная разведка получила обновленные данные о производстве Россией баллистических ракет. По информации ГУР, Кремль планирует расширить ракетное производство, в частности увеличить выпуск баллистических ракет.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Реклама

ГУР получило обновленные данные о ракетной программе РФ

Зеленский подчеркнул, что Украина будет готовить меры для противодействия таким планам России. В то же время, по его словам, важно обеспечить усиление санкционной поддержки со стороны международных партнеров.

Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

По данным начальника ГУР Олега Иващенко, без иностранных комплектующих РФ не способна реализовать все пункты своей ракетной программы.

"Все поставки компонентов, оборудования и станков, которые Россия использует для производства ракет, должны быть полностью заблокированы", — подчеркнул глава государства.

Читайте также:

Отдельно Зеленский сообщил о результатах украинских ударов на большие расстояния по российской военной промышленности. В частности, после атак на предприятие "Комбинат "Каменский"" в Ростовской области Россия потеряла значительную часть мощностей по производству твердотопливных двигателей для ракет.

Также ГУР фиксирует существенные экономические потери России. Согласно внутренним документам РФ, только за этот месяц отдельные составляющие российского экспорта сократились на 80%. Это напрямую сказывается на доходах федерального и региональных бюджетов страны-агрессора.

По словам президента, украинские удары также повлияли на возможности российского Черноморского флота. Корабли РФ фактически заблокированы в Новороссийске и не могут полноценно действовать в море. Из-за неспособности флота обеспечивать конвоирование торгового и теневого флота Россия рассматривает возможность вооружения гражданских судов. Речь идет, в частности, о стрелковом оружии, средствах радиоэлектронной борьбы и привлечении военного персонала. Украина готовит соответствующие меры реагирования на милитаризацию судоходства.

Кроме того, украинская разведка располагает данными об остановке одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в Кстове Нижегородской области. Предприятие ежегодно перерабатывало около 17 миллионов тонн нефти. В ГУР также подтверждают влияние украинских ударов на другие предприятия нефтяной отрасли РФ.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский 28 августа заявил, что за прошедшие сутки украинские военные нанесли удары по ряду важных объектов на территории России. В частности, Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославской области, который расположен примерно в 1000 километрах от линии фронта.

Как сообщали Новини.LIVE, Европейский Союз готовит крупнейшее с начала полномасштабной войны расширение санкций против России. В ограничительные списки могут быть добавлены около 1600 физических лиц и компаний.