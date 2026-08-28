В России пострадали НПЗ и стратегический ракетоносец Ту-95МС

Пожар на НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Фото иллюстративное: Exilenova+

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последние сутки украинские военные нанесли удары по ряду важных объектов на территории России. В частности, Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославской области, который расположен примерно в 1000 километрах от линии фронта.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Под ударом оказался НПЗ в Ярославской области

По словам президента, украинские военные также нанесли удары по российским объектам в Черном море.

Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Кроме того, в российском Энгельсе бойцы подразделения "Альфа" СБУ поразили ракетоносец Ту-95МС. Именно такие стратегические самолеты российская армия использует для нанесения ракетных ударов по Украине.

Зеленский поблагодарил украинских военных за меткость и подчеркнул, что удары по российским объектам являются ответом на агрессию РФ. Президент отметил, что Россия должна ощутить последствия развязанной ею войны.

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Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 28 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле Ярославской области. После атаки на территории предприятия вспыхнул пожар.

Как сообщали Новини.LIVE, Силы обороны Украины 24 августа и в ночь на 25 августа нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупационных войск. Под удар попали комплексы радиоэлектронной борьбы, станция подавления спутниковой связи и склады противника.