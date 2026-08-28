ВСУ нанесли удар по НПЗ Славнефть-ЯНОС в Ярославле: вспыхнул пожар

Последствия обстрела НПЗ в Ярославле. Фото: t.me/exilenova_plus

Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 28 августа нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле Ярославской области. На территории предприятия произошел пожар.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Поражение НПЗ "Славнефть-ЯНОС"

В Генштабе отметили, что размер нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

"Славнефть-ЯНОС" входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и является частью ПАО "Славнефть". Предприятие способно перерабатывать около 15 млн тонн нефти в год.

Завод работает по полному циклу переработки и выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, смазочные материалы и другие продукты нефтепереработки.

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"Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ. Работа по ключевым объектам противника продолжается. Продолжение следует!" — говорится в сообщении.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, Силы обороны Украины в ночь на 26 августа нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России — заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово.

А в ночь на 23 августа в российском Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар. Пожар произошел в районе Колпино, на территории Ижорской промышленной площадки, где расположены многочисленные предприятия и складские объекты.