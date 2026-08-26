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Главная Новости дня Удар по НПЗ РФ: ВСУ нанесли удар по заводу Лукойл в Кстово

Удар по НПЗ РФ: ВСУ нанесли удар по заводу Лукойл в Кстово

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 12:57
Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кстово
Пожар на НПЗ в Кстово. Фото: социальные сети

Одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России подверглось удару со стороны Сил обороны Украины. Ночью 26 августа 2026 года был поражен завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово. Этот объект перерабатывает около 17 миллионов тонн нефти ежегодно для нужд оккупационных войск.

Информацию об успешном ударе подтвердили в пресс-службе Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

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ВСУ нанесли удар по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово

После удара на территории российского завода начался пожар, однако точная степень повреждений инфраструктуры пока еще устанавливается специалистами.

Кстово НПЗ
Пожар на НПЗ в Кстово. Фото: соцсети

Атакованный объект является одним из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли РФ и входит в структуру группы «Лукойл». Его мощности позволяют перерабатывать около 17 миллионов тонн нефти в год. Завод специализируется на выпуске широкого спектра продукции, в том числе авиационного и дизельного топлива, автомобильных бензинов, серы, мазута и битума.

Удар по НПЗ в Кстово
Вид на пожар в Кстово на НПЗ. Фото: соцсети

Вся продукция при этом активно используется для бесперебойного обеспечения потребностей российских вооруженных сил на фронте.

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Украинское командование подчеркивает, что ликвидация вражеского потенциала не прекращается. Систематическая работа украинских подразделений по ключевым объектам противника будет продолжаться и в дальнейшем.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в ночь на 22 августа украинские защитники нанесли результативные удары по критической инфраструктуре врага в Самарской области. Основными целями стали Новокуйбышевский НПЗ и крупный логистический узел маркетплейса Ozon, на территории которых после попаданий вспыхнули масштабные пожары.

Первые спутниковые кадры подтвердили значительные разрушения логистических центров российского сервиса Ozon после украинских атак 22 августа. Наибольшие повреждения получил складской комплекс в Чапаевске. В сети опубликовали видеозапись самого момента попадания.

ВСУ пожар НПЗ обстрелы нефть Россия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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