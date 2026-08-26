Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у місті Кстово

Пожежа на НПЗ у Кстово. Фото: соцмережі

Одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії зазнало удару Сил оборони України. Вночі, 26 серпня 2026 року, було уражено завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово. Цей об'єкт переробляє близько 17 мільйонів тонн нафти щорічно для потреб окупаційних військ.

Інформацію про успішний удар підтвердили в пресслужбі Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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ЗСУ вдарили по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово

Після удару на території російського заводу розпочалася пожежа, проте точний ступінь пошкоджень інфраструктури наразі ще встановлюється фахівцями.

Пожежа на НПЗ у Кстово. Фото: соцмережі

Атакований об'єкт є одним із найбільших підприємств нафтопереробної галузі РФ та входить до структури групи "Лукойл". Його потужності дозволяють переробляти близько 17 мільйонів тонн нафти протягом року. Завод спеціалізується на випуску широкого спектра продукції, серед якої авіаційне та дизельне паливо, автомобільні бензини, сірка, мазут і бітум.

Вид на пожежу у Кстово на НПЗ. Фото: соцмережі

Уся продукція при цьому активно використовується для безперебійного забезпечення потреб російських збройних сил на фронті.

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