ЗСУ уразили НПЗ Славнефть-ЯНОС у Ярославлі: спалахнула пожежа

Наслідки ураження НПЗ в Ярославлі. Фото: t.me/exilenova_plus

Підрозділи Сил оборони України у ніч проти 28 серпня уразили нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославлі Ярославської області. На території підприємства сталася пожежа.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Ураження НПЗ "Славнефть-ЯНОС"

У Генштабі зауважили, що ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

"Славнефть-ЯНОС" належить до найбільших нафтопереробних заводів Росії та входить до структури ПАТ "Славнефть". Підприємство здатне переробляти близько 15 млн тонн нафти щороку.

Завод працює за повним циклом переробки та випускає бензин, дизельне й авіаційне пальне, мазут, бітум, мастила та інші продукти нафтопереробки.

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"Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ. Робота по ключових об’єктах противника триває. Далі буде!" — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, Сили оборони України у ніч проти 26 серпня завдали удару по одному з найбільших нафтопереробних підприємств Росії — заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово.

А у ніч на 23 серпня в російському Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа. Загоряння сталося в районі Колпіно, на території Іжорського промислового майданчика, де розміщені численні підприємства та складські об’єкти.