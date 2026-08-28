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Головна Новини дня Сили оборони України уразили НПЗ Славнефть-ЯНОС в Росії

Сили оборони України уразили НПЗ Славнефть-ЯНОС в Росії

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28 серпня 2026 11:43
ЗСУ уразили НПЗ Славнефть-ЯНОС у Ярославлі: спалахнула пожежа
Наслідки ураження НПЗ в Ярославлі. Фото: t.me/exilenova_plus

Підрозділи Сил оборони України у ніч проти 28 серпня уразили нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославлі Ярославської області. На території підприємства сталася пожежа.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Ураження НПЗ "Славнефть-ЯНОС"

У Генштабі зауважили, що ступінь завданих збитків наразі уточнюється

"Славнефть-ЯНОС" належить до найбільших нафтопереробних заводів Росії та входить до структури ПАТ "Славнефть". Підприємство здатне переробляти близько 15 млн тонн нафти щороку.

Завод працює за повним циклом переробки та випускає бензин, дизельне й авіаційне пальне, мазут, бітум, мастила та інші продукти нафтопереробки.

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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, Сили оборони України у ніч проти 26 серпня завдали удару по одному з найбільших нафтопереробних підприємств Росії — заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово.

А у ніч на 23 серпня в російському Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа. Загоряння сталося в районі Колпіно, на території Іжорського промислового майданчика, де розміщені численні підприємства та складські об’єкти. 

війна ЗСУ НПЗ Генштаб ЗСУ Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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