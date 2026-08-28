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ЗСУ уразили НПЗ у Ярославській області та Ту-95МС

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28 серпня 2026 12:34
У Росії уражено НПЗ та стратегічний ракетоносій Ту-95МС
Пожежа на НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Фото ілюстративне: Exilenova+

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за минулу добу українські військові уразили низку важливих об’єктів на території Росії. Зокрема, Сили оборони завдали удару по нафтопереробному заводу в Ярославській області, який розташований приблизно за 1000 кілометрів від лінії фронту.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Під ударом опинився НПЗ у Ярославській області

За словами президента, українські військові також завдали ударів по російських об’єктах у Чорному морі.

ЗСУ уразили НПЗ у Ярославській області та Ту-95МС - фото 1
Пост Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Крім того, у російському Енгельсі бійці підрозділу "Альфа" СБУ уразили ракетоносій Ту-95МС. Саме такі стратегічні літаки російська армія використовує для завдання ракетних ударів по Україні.

Зеленський подякував українським військовим за влучність та наголосив, що удари по російських об’єктах є відповіддю на агресію РФ. Президент зазначив, що Росія має відчувати наслідки розв’язаної нею війни.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 28 серпня підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі Ярославської області. Після атаки на території підприємства спалахнула пожежа.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сили оборони України 24 серпня та в ніч проти 25 серпня завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупаційних військ. Під ураження потрапили комплекси радіоелектронної боротьби, станція придушення супутникового зв’язку та склади противника.

Володимир Зеленський війна НПЗ Росія Сили оборони України
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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