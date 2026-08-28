У Росії уражено НПЗ та стратегічний ракетоносій Ту-95МС

Пожежа на НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Фото ілюстративне: Exilenova+

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за минулу добу українські військові уразили низку важливих об’єктів на території Росії. Зокрема, Сили оборони завдали удару по нафтопереробному заводу в Ярославській області, який розташований приблизно за 1000 кілометрів від лінії фронту.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Реклама

Під ударом опинився НПЗ у Ярославській області

За словами президента, українські військові також завдали ударів по російських об’єктах у Чорному морі.

Пост Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Крім того, у російському Енгельсі бійці підрозділу "Альфа" СБУ уразили ракетоносій Ту-95МС. Саме такі стратегічні літаки російська армія використовує для завдання ракетних ударів по Україні.

Зеленський подякував українським військовим за влучність та наголосив, що удари по російських об’єктах є відповіддю на агресію РФ. Президент зазначив, що Росія має відчувати наслідки розв’язаної нею війни.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 28 серпня підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі Ярославської області. Після атаки на території підприємства спалахнула пожежа.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сили оборони України 24 серпня та в ніч проти 25 серпня завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупаційних військ. Під ураження потрапили комплекси радіоелектронної боротьби, станція придушення супутникового зв’язку та склади противника.