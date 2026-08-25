ЗСУ уразили об'єкти РФ: пошкоджено МіГ-29 та комплекси РЕБ

Результати ударів ЗСУ по об'єктах РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили низку військових цілей російських окупантів. Серед них — комплекси радіоелектронної боротьби, станція подавлення супутникового зв’язку, а також склади противника. Крім того, підтверджено пошкодження винищувача МіГ-29 на аеродромі "Міллерово".

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Генерального штабу Збройних сил України у вівторок, 25 серпня.

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ЗСУ уразили комплекси РЕБ та склади РФ

За даними Генштабу ЗСУ, 24 серпня та в ніч проти 25 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей російського агресора.

Зокрема, у Луганську уражено спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби "Пересвет-М".

Також уражено станцію радіоелектронного подавлення супутникового зв’язку "Starlink" у Мирному (ТОТ АР Крим).

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Крім того, у Бердянську Запорізької області уражено склад паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів противника.

Ще одним ураженим об’єктом стали склади матеріально-технічних засобів підрозділу окупантів у Приморську Запорізької області.

На аеродромі "Міллерово" пошкоджено МіГ-29

За результатами аналізу даних підтверджено пошкодження 24 серпня 2026 року винищувача МіГ-29 на аеродромі "Міллерово" у Ростовській області РФ.

Ступінь завданих збитків уточнюється. У Генштабі зазначили, що робота по ключових військових цілях противника триває.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що після ударів України по логістичних об’єктах Ozon у РФ 22 серпня з’явилися супутникові знімки наслідків атаки. На складі компанії в Чапаєвську зафіксували значні пошкодження. В Оренбурзі також оприлюднили кадри моменту удару по логістичному об’єкту Ozon.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 20 серпня 2026 року Сили оборони України уразили НПЗ "ТАНЕКО" у Нижньокамську та нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї. На обох об’єктах зафіксували влучання, після яких виникли пожежі.