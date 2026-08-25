Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня МиГ-29, склады и комплексы РЭБ: ВСУ атаковали важные объекты РФ

МиГ-29, склады и комплексы РЭБ: ВСУ атаковали важные объекты РФ

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 13:45
ВСУ нанесли удар по объектам РФ: повреждены МиГ-29 и комплексы РЭБ
Результаты ударов ВСУ по объектам РФ. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей российских оккупантов. Среди них — комплексы радиоэлектронной борьбы, станция подавления спутниковой связи, а также склады противника. Кроме того, подтверждено повреждение истребителя МиГ-29 на аэродроме "Миллерово".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины во вторник, 25 августа.

Реклама

ВСУ нанесли удар по комплексам РЭБ и складам РФ

По данным Генштаба ВСУ, 24 августа и в ночь на 25 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду военных целей российского агрессора.

В частности, в Луганске был поражён специализированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Пересвет-М".

Также поражена станция радиоэлектронного подавления спутниковой связи "Starlink" в Мирном ( ТОТ АР Крым).

Читайте также:

Кроме того, в Бердянске Запорожской области был уничтожен склад горюче-смазочных материалов и боеприпасов противника.

Еще одним пораженным объектом стали склады материально-технических средств подразделения оккупантов в Приморске Запорожской области.

На аэродроме "Миллерово" поврежден МиГ-29

По результатам анализа данных подтверждено повреждение 24 августа 2026 года истребителя МиГ-29 на аэродроме "Миллерово" в Ростовской области РФ.

Степень нанесённого ущерба уточняется. В Генштабе отметили, что работа по ключевым военным целям противника продолжается.

null
Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что после ударов Украины по логистическим объектам Ozon в РФ 22 августа появились спутниковые снимки последствий атаки. На складе компании в Чапаевске зафиксировали значительные повреждения. В Оренбурге также обнародовали кадры момента удара по логистическому объекту Ozon.

Новини.LIVE также писали, что в ночь на 20 августа 2026 года Силы обороны Украины нанесли удары по НПЗ "ТАНЕКО" в Нижнекамске и нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае. На обоих объектах зафиксировали попадания, после которых возникли пожары.

ВСУ Генштаб ВСУ война в Украине потери оккупантов Силы обороны Украины удары по РФ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации