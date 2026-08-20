ВСУ нанесли удар по НПЗ «ТАНЕКО» и нефтяному терминалу РФ — подробности

Пострадавшие объекты в РФ. Фото: российские СМИ

В ночь на 20 августа Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "ТАНЕКО" в российском Нижнекамске и нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае. На обоих объектах зафиксированы попадания с последующим возгоранием на территории предприятия.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Новини.LIVE.

Поражен нефтеперерабатывающий завод в Татарстане

По данным Генерального штаба, 19 августа и в ночь на 20 августа 2026 года украинские военные нанесли удары по ряду важных объектов российской инфраструктуры.

В частности, в Нижнекамске Республики Татарстан был поражен нефтеперерабатывающий завод "ТАНЕКО". На территории зафиксированы попадания, в результате чего возник пожар.

Предприятие может перерабатывать до 16 млн тонн нефтяного сырья в год. Также производит широкий спектр нефтепродуктов, в частности моторное топливо и другую продукцию нефтепереработки.

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Генштаб отметил, что это предприятие задействовано в обеспечении потребностей российской армии.

Поражен нефтяной терминал в Черноморском регионе

Кроме того, украинские военные нанесли удар по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в Волне Краснодарского края. На территории объекта также зафиксирован пожар.

"Таманьнефтегаз" является одним из ключевых нефтяных терминалов России в Черноморском регионе. Мощности Таманского перевалочного комплекса позволяют ежегодно переваливать до 19,9 млн тонн нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов.

Терминал используется для перегрузки нефти и нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские суда. По данным Генштаба, объект также обеспечивает логистические и топливные потребности российской армии.

Степень нанесенного объектам ущерба в настоящее время уточняется. В Генеральном штабе подчеркнули, что работа по ключевым объектам противника продолжается.

Информация о пораженных объектах. Фото: Генштаб ВСУ

Новини.LIVE сообщали, что в Краснодарском крае под удар попали сразу два важных объекта — морской нефтяной терминал "Таманьгазнафта" и магистральная электрическая подстанция "Тамань" мощностью 500 кВ. Повреждение энергообъекта привело к перебоям с электроснабжением на территории оккупированного Крыма.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении стратегической операции, направленной на блокирование южных регионов России. По его словам, Украина увеличивает интенсивность дальнобойных ударов, вводит санкции против российского нефтяного сектора и наносит удары по военной логистике РФ.