Зеленский объявил о расширении операции по блокированию юга РФ

Срочная новость

Благодаря всем решениям, принятым прошлой осенью — политическим решениям, финансовым решениям, технологическому выбору, который мы сделали год назад, — мы смогли зимой и весной этого года перейти к гораздо более технологичной обороне. Выполняется план дальнобойных санкций, всё больше и наших ударов по средним целям. Фактически мы добились блокирования российского юга и расширяем эту стратегическую операцию — расширяем вполне справедливо — в ответ на российские удары по нашим портам, по нашим городам. И каждый уровень давления на Россию должен подталкивать эту страну — прежде всего её общество — к желанию завершить свою войну. Наши санкции против российских НПЗ, их объектов в российской нефтяной сфере, наши удары по российской военной логистике, наша операция в акватории Черного и Азовского морей — всё это направлено на ограничение потенциала российской войны. Важно продолжить это также и более активными политическими и юридическими действиями.

Сегодня существует украинский пакет санкций против компаний и судов, вывозящих украденное на временно оккупированной территории Украины зерно и другие товары. Мы готовим новые пакеты санкций против российской военной промышленности, против финансовых цепочек и посредников.

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