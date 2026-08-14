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Головна Новини дня Зеленський: розширюємо операцію з блокування російського півдня

Зеленський: розширюємо операцію з блокування російського півдня

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 20:32
Зеленський анонсував розширення операції з блокування півдня РФ
Термінова новина

Завдяки всім рішенням від минулої осені – політичним рішенням, фінансовим рішенням, технологічному вибору, який ми зробили рік тому, – ми змогли зимою, змогли весною цього року перейти до значно більш технологічної оборони. Виконується план далекобійних санкцій, все більше й наших мідстрайків. Фактично ми спрацювали на блокування російського півдня, і цю стратегічну операцію розширюємо – розширюємо цілком справедливо – у відповідь на російські удари по наших портах, по наших містах. І кожен рівень тиску на Росію повинен підводити цю країну – їхнє суспільство передусім – до бажання їхню війну завершити. Наші санкції проти російських НПЗ, їхніх об’єктів російської нафтової сфери, наші мідстрайки щодо російської воєнної логістики, наша операція в акваторії Чорного моря та Азовського моря – усе це працює на обмеження потенціалу російської війни. Важливо продовжити це також і більш активними політичними та юридичними діями.

Сьогодні є український санкційний пакет проти компаній та проти суден, які вивозять вкрадене на тимчасово окупованій території України зерно та інші товари. Ми готуємо нові пакети санкцій проти російської воєнної промисловості, проти фінансових ланцюжків і посередників.

Новина доповнюється...

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Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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