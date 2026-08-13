Путін не хоче зупиняти війну: Зеленський закликав США до дій

Володимир Зеленський спілкується з військовими. Фото: Офіс Президента України

Українська сторона підготувала нові пропозиції для відновлення мирного процесу за участі Адміністрації США. За словами Володимир Зеленського, ключовою умовою дипломатії залишаються дієві гарантії безпеки для Києва, адже без належного тиску на Москву росіяни здатні використати будь-яку паузу для повторного нападу. Разом з тим Україна не приймає територіальні поступки, яких постійно вимагає Росія.

Про це Володимир Зеленський висловився в інтерв'ю для CNN, цитує Новини.LIVE.

Зеленський закликав США до рішучих дій щодо Росії

Володимир Зеленський у розмові з журналістами CNN, наголосив на потребі активнішої участі Сполучених Штатів. Деталей нових українських пропозицій глава держави розкривати не став, однак підкреслив значення співпраці з партнерами.

"Нам потрібна більша залученість американської сторони до мирного плану. Я вдячний команді президента Трампа за те, що вони хочуть продовжувати. Путін не хоче зараз зупиняти цю війну, і на нього зараз чиниться недостатній тиск", — зауважив Зеленський.

Водночас Володимир Зеленський категорично відкинув можливість передачі росіянам решти територій Донбасу, які прагне захопити Кремль. За словами президента, головним пріоритетом для України залишаються надійні безпекові гарантії, без яких будь-які домовленості втрачають сенс.

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"Росія починає говорити про цю війну, і вони говорять про територію. Ключове питання полягає в тому, чому він не прийде знову з 1 або 2 мільйонами додаткових солдатів після тривалої паузи. Чому він не прийде знову, щоб нас окупувати?", – підкреслив глава держави.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що експем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон категорично спростував закиди Кремля про те, що він нібито зірвав мирну угоду у квітні 2022 року, назвавши подібні закиди цілковитою вигадкою. Згадуючи свій перший візит до Києва, політик розповів, які настрої панували серед інших європейських топчиновників.

Водночас українська влада та військове командування наполягають, що змусити Росію зупинити агресію та сісти за стіл переговорів можна лише за допомогою жорсткого та комплексного тиску. Як наголосив заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін, для досягнення миру необхідно одночасно підривати воєнний потенціал, економіку та внутрішньополітичну стабільність ворога. Саме за цими напрямками, за словами Президента Володимира Зеленського, вже ведеться активна робота разом із міжнародними партнерами, а українські дипломати тим часом мають створити передумови для припинення війни вже цієї осені.