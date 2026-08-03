Зеленський на нараді послів анонсував посилення тиску на Росію

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Глава держави Володимир Зеленський поставив перед українськими дипломатами завдання створити такі умови, за яких Росія буде змушена припинити агресію вже восени. Досягти цього планують через комплексні удари, жорсткіші обмеження та посилену роботу із союзниками.

Про це Зеленський сказав під час наради послів України в Києві, цитує Новини.LIVE.

Зеленський хоче змусити Росію піти на мир до настання зими

Президент розраховує, що спільні зусилля Києва та його міжнародних партнерів спрацюють вже восени. Щоб реалізувати цей план до зими, тиск на Російську Федерацію має стати максимально інтенсивним і розгортатися одразу у кількох площинах, не залишаючи Москві жодного вибору, окрім миру.

Зокрема, керівництво країни планує суттєво активізувати дипломатичну взаємодію із союзниками. Паралельно з цим ключовий акцент робитиметься на військовому та економічному виснаженні противника.

Це передбачає застосування українських далекобійних санкцій, розширення міжнародних обмежень проти агресора, а також атаки на середню дальність. Водночас глава держави визнав, що точні терміни досягнення результату залишаються невідомими.

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"Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу і що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі. Він готує у себе мобілізацію і нові удари. Ми бачимо справжні наміри Росії об 'єднуємо партнерів і тиснемо на агресора", — сказав Зеленський.

За його словами, наразі неможливо чітко спрогнозувати той момент, коли саме всі застосовані інструменти подіють. Головна мета полягає тому, щоб в російського керівництва зникла будь-яка інша альтернатива, крім як рішення про завершення війни.

Новини.LIVE зазначає, що на тлі заяв державного секретаря США Марка Рубіо про ймовірну підготовку Вашингтона до відновлення українсько-російських переговорів найближчими тижнями, американська адміністрація запевнила про підтримку мирного процесу, зазначаючи, що далекобійні удари ЗСУ по території РФ могли змінити динаміку війни.

Курс на якнайшвидше завершення конфлікту підтвердив і президент США Дональд Трамп за підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським, тоді як керівник Офісу Президента Кирило Буданов наголошує, що Київ продовжує роботу з американськими партнерами та робить усе можливе для запуску реального перемовного процесу задля закінчення війни.