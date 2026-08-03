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Главная Новости дня Украина хочет завершить войну до зимы: Зеленский объявил о плане

Украина хочет завершить войну до зимы: Зеленский объявил о плане

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 14:50
Зеленский на совещании послов объявил об усилении давления на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Глава государства Владимир Зеленский поставил перед украинскими дипломатами задачу создать такие условия, при которых Россия будет вынуждена прекратить агрессию уже осенью. Добиться этого планируется с помощью комплексных мер, более жестких ограничений и активизации сотрудничества с союзниками.

Об этом Зеленский заявил во время совещания послов Украины в Киеве, цитирует Новини.LIVE.

Зеленский хочет заставить Россию пойти на мир до наступления зимы

Президент рассчитывает, что совместные усилия Киева и его международных партнеров дадут результат уже осенью. Чтобы реализовать этот план до зимы, давление на Российскую Федерацию должно стать максимально интенсивным и разворачиваться сразу в нескольких плоскостях, не оставляя Москве никакого выбора, кроме мира.

В частности, руководство страны планирует существенно активизировать дипломатическое взаимодействие с союзниками. Параллельно с этим ключевой акцент будет делаться на военном и экономическом истощении противника.

Это предполагает применение украинских дальнобойных санкций, расширение международных ограничений против агрессора, а также атаки на среднюю дальность. В то же время глава государства признал, что точные сроки достижения результата остаются неизвестными.

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"Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью, но мы четко понимаем, с кем имеем дело и что Путин надеется затянуть эту войну и в дальнейшем. Он готовит у себя мобилизацию и новые удары. Мы видим истинные намерения России, объединяем партнеров и оказываем давление на агрессора", — сказал Зеленский.

По его словам, пока невозможно точно предсказать, когда именно все задействованные инструменты дадут результат. Главная цель заключается в том, чтобы у российского руководства не осталось никакой другой альтернативы, кроме решения о завершении войны.

Новини.LIVE отмечает, что на фоне заявлений государственного секретаря США Марка Рубио о вероятной подготовке Вашингтона к возобновлению украинско-российских переговоров в ближайшие недели, американская администрация заверила в поддержке мирного процесса, отметив, что удары ВСУ по территории РФ с большого расстояния могли изменить динамику войны.

Курс на скорейшее завершение конфликта подтвердил и президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским, тогда как глава Офиса президента Кирилл Буданов подчеркивает, что Киев продолжает работу с американскими партнерами и делает все возможное для запуска реального переговорного процесса с целью прекращения войны.

Владимир Зеленский война в Украине Россия мирные переговоры
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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