Жорін назвав умови, за яких Росія буде змушена піти на переговори

Максим Жорін. Фото: УНІАН

Заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін заявив, що Росію можна змусити сісти за стіл переговорів лише за умови комплексного тиску. Йдеться про одночасний вплив на військову спроможність, економіку та політичну ситуацію всередині країни.

Про це Жорін розповів в інтерв’ю журналістці Ясі Лепкій для Новини.LIVE.

За яких умов РФ погодиться на переговори

За словами Жоріна, перелом у війні можливий, якщо Росія втратить можливість просуватися на фронті та водночас зазнаватиме значних щоденних втрат.

Він зазначив, що одного військового тиску може бути недостатньо. На думку військового, необхідно, щоб паралельно посилювалися економічні та політичні проблеми всередині Росії.

Жорін наголосив, що в такій ситуації Москва опиниться у вкрай складному становищі та буде змушена шукати можливість для переговорів.

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"Росія буде вкрай складному становищі і буде змушена сідати розмовляти в тому випадку, коли вона не зможе взагалі ані метра, ані жодного куща захопити, просуватись взагалі не зможе, але при цьому буде нести суттєві втрати просто щоденні", — наголосив Максим Жорін.

За словами заступника командира 3-го армійського корпусу, саме поєднання військового, економічного та дипломатичного тиску може створити умови, за яких Росія буде змушена переглянути свою позицію щодо війни.

Новини.LIVE писали, що раніше Максим Жорін також робив заяви щодо необхідності змін у підготовці військовослужбовців та веденні війни. Зокрема, він наголошував на важливості адаптації навчання мобілізованих до реальних умов бойових дій та перегляду підходів, які, на його думку, вже не відповідають сучасним викликам.

Новини.LIVE інформували, що Максим Жорін заявив, що до підрозділу продовжують долучатися добровольці. За його словами, потік охочих зберігається навіть попри проблеми з мобілізацією, а ключовим фактором він називає довіру військових до командирів.