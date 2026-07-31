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Головна Новини дня Patriot і захист України від балістики: Зеленський поговорив з Венсом

Patriot і захист України від балістики: Зеленський поговорив з Венсом

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 18:41
Розмова Зеленського і Венса — обговорили захист від балістики
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 31 липня телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Сторони обговорили результати нещодавньої зустрічі українського лідера з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

Розмова Зеленського і Венса

Зеленський розповів, що розмова була конструктивною, а зустріч із Трампом він назвав "позитивною та продуктивною".

Президент наголосив, що Росія продовжує масовані повітряні атаки по території України, тому ключовим пріоритетом залишається зміцнення ППО. Насамперед ішлося про постачання перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot, які використовуються для знищення балістичних ракет.

Окремо Зеленський та Венс обговорили вплив повномасштабної війни Росії проти України на світові ринки. За підсумками переговорів сторони домовилися, що їхні команди продовжать роботу над питаннями, порушеними під час телефонної розмови.

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"Дякую Сполученим Штатам за підтримку України та наших людей", — підсумував глава держави.

Як писали Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готує відповідь на нові удари РФ. Президент поговорив з Михайлим Драпатим.

Крім того, глава держави розповідав про ураження логістичних центрів, морського термінала, нафтопереробного заводу та цілей в акваторії Азовського моря. За його словами, такі удари є частиною плану "далекобійних санкцій".

Володимир Зеленський переговори Джей Ді Венс
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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