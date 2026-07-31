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Главная Новости дня Patriot и защита Украины от баллистики: Зеленский поговорил с Вэнсом

Patriot и защита Украины от баллистики: Зеленский поговорил с Вэнсом

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 18:41
Беседа Зеленского и Вэнса — обсудили вопросы защиты от баллистических угроз
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 31 июля провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Стороны обсудили итоги недавней встречи украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Беседа Зеленского и Венса

Зеленский рассказал, что беседа была конструктивной, а встречу с Трампом он назвал "позитивной и продуктивной".

Президент подчеркнул, что Россия продолжает массированные воздушные атаки по территории Украины, поэтому ключевым приоритетом остается укрепление ПВО. Прежде всего речь шла о поставках перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые используются для уничтожения баллистических ракет.

Отдельно Зеленский и Вэнс обсудили влияние полномасштабной войны России против Украины на мировые рынки. По итогам переговоров стороны договорились, что их команды продолжат работу над вопросами, затронутыми в ходе телефонного разговора.

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"Благодарю Соединённые Штаты за поддержку Украины и нашего народа", — подытожил глава государства.

Как писали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский сообщал, что Украина готовит ответ на новые удары РФ. Президент поговорил с Михаилом Драпатым.

Кроме того, глава государства рассказал о нанесении ударов по логистическим центрам, морскому терминалу, нефтеперерабатывающему заводу и целям в акватории Азовского моря. По его словам, такие удары являются частью плана "дальнобойных санкций".

Владимир Зеленский переговоры Джей Ди Вэнс
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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