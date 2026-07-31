Зеленский заявил о подготовке ответа на новые удары РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Штаба Верховного главнокомандующего, на котором впервые был заслушан доклад нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Среди ключевых тем были ситуация на фронте, защита портовой инфраструктуры и дальнейшие шаги против России.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своём обращении, передает Новини.LIVE.

Зеленский провел заседание Штаба: обсуждали фронт, санкции и защиту портов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания Штаба Верховного главнокомандующего. По его словам, впервые в таком формате на встрече выступил новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый.

В ходе заседания обсудили ситуацию на передовой, в частности наиболее напряженные направления. Особое внимание уделили району Славянска, Константиновки и Запорожскому направлению.

Зеленский поблагодарил украинских военных за ликвидацию российских оккупантов и отражение вражеских штурмов. В то же время он отметил, что ситуация на фронте остается сложной, поэтому государство продолжит искать возможности для усиления поддержки подразделений.

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Также участники Штаба обсудили реализацию плана дальнобойных санкций против России и меры в ответ на российские удары по Одессе и области, в частности по портовой инфраструктуре и морскому коридору.

Свои доклады представили командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, руководитель ГУР МО Олег Иващенко и представители правительства.

Отдельно рассмотрели вопросы расширения экспортных маршрутов Украины и сотрудничества с соседними государствами. Зеленский отметил, что стабильная работа зернового экспорта важна не только для Украины, но и для глобальной продовольственной безопасности.

Президент также сообщил, что разведка доложила о возможных дальнейших ударах России по Украине и украинским судам. По его словам, государство готовит соответствующие меры противодействия.

Кроме того, на заседании обновили перечень потребностей Сил обороны Украины в поставках от международных партнеров. Новость дополняется...