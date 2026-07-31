Зеленський заявив про підготовку відповіді на нові удари РФ

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Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де вперше заслухали доповідь нового Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Серед ключових тем були ситуація на фронті, захист портової інфраструктури та подальші кроки проти Росії.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні, передає Новини.LIVE.

Зеленський провів Ставку: говорили про фронт, санкції та захист портів

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання Ставки Верховного головнокомандувача. За його словами, вперше у такому форматі на зустрічі виступив новий Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий.

Під час засідання обговорили ситуацію на передовій, зокрема найбільш напружені напрямки. Особливу увагу приділили району Слов’янська, Костянтинівки та Запорізькому напрямку.

Зеленський подякував українським військовим за ліквідацію російських окупантів і відбиття ворожих штурмів. Водночас він зазначив, що ситуація на фронті залишається складною, тому держава продовжить шукати можливості для посилення підтримки підрозділів.

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Також учасники Ставки обговорили реалізацію плану далекобійних санкцій проти Росії та заходи у відповідь на російські удари по Одесі й області, зокрема по портовій інфраструктурі та морському коридору.

Свої доповіді представили командувач ВМС України Олексій Неїжпапа, керівник ГУР МО Олег Іващенко та представники уряду.

Окремо розглянули питання розширення експортних маршрутів України та співпраці із сусідніми державами. Зеленський зазначив, що стабільна робота зернового експорту важлива не лише для України, а й для глобальної продовольчої безпеки.

Президент також повідомив, що розвідка доповіла про можливі подальші удари Росії по Україні та українських суднах. За його словами, держава готує відповідні заходи протидії.

Крім того, на засіданні оновили перелік потреб Сил оборони України у постачанні від міжнародних партнерів. Новина доповнюється...