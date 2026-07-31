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Справедливі відповіді: Зеленський повідомив про результати нових ударів ЗСУ по РФ

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 13:29
Зеленський повідомив про нові атаки ЗСУ на РФ 31 липня
Термінова новина

Продовжуємо застосовувати наші дипстрайки та мідстрайки по обʼєктах російської інфраструктури, яка працює на російську агресію. Наші удари в рамках плану далекобійних санкцій – це завжди про справедливі відповіді, щоб російська воєнна машина втрачала свої ресурси. Зокрема, сьогодні була відповідна робота по трьох логістичних центрах у різних регіонах РФ: у Сарапулі, Казані та Волгограді на відстанях від близько 500 до майже 1300 кілометрів. 
 
У Краснодарському регіоні уражено морський термінал. Відстань до об’єкта від лінії фронту – близько 270 кілометрів. Також на відстані майже 480 кілометрів від лінії бойового зіткнення уражено НПЗ у Волгоградському регіоні. Були влучання в акваторії Азовського моря.
 
Ми захищаємо своїх людей і продовжимо діяти так, як потрібно для досягнення миру. Дякую всім нашим воїнам, які забезпечують саме такі точні й важливі результати для України.

Новина доповнюється...

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Автор:
Євтушенко Аліна
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