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Головна Новини дня Зеленський про ситуацію на полі бою: ми не програємо, а РФ не перемагає

Зеленський про ситуацію на полі бою: ми не програємо, а РФ не перемагає

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 10:52
Чи виграє Україна війну зараз: Зеленський оцінив ситуацію на фронті
Президент Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі жодна зі сторін не може говорити про перемогу у війні. Водночас, за його словами, Україна зберігає свою державність і незалежність, а Росії не вдалося захопити ініціативу на полі бою. Так глава держави оцінив поточну ситуацію на фронті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Зеленського Fox News.

Зеленський висловився про ситуацію на полі бою та шанси України і РФ

За словами Зеленського, якщо оцінювати нинішню ситуацію на фронті, то Україна не може сказати, що вже виграє війну. Водночас він наголосив, що й Росія не досягла своєї мети.

"Не виграє. Ми не виграємо, і вони не виграють", — сказав президент.

Глава держави зазначив, що для України перемога насамперед означає збереження власної держави та незалежності.

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"Між нами кажучи, перемогти — це не втратити нашу країну та незалежність. З цього боку ми перемагаємо", — наголосив Зеленський.

Президент також додав, що в нинішніх умовах важливо не допустити, щоб стратегічна ініціатива на полі бою перейшла до Росії. Саме це, за його словами, є одним із ключових факторів у перебігу війни.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський заявив, що втрати Росії у війні проти України становлять близько 700 тисяч убитими. За його словами, ще приблизно мільйон російських військових отримали поранення різного ступеня тяжкості. 

Також Зеленський повідомив, що сучасна війна швидко змінюється, тому Україна має постійно розвивати військові технології та безпілотні системи. За його словами, технологічна перевага дозволяє ефективніше протидіяти російській армії та зберігати життя українських військових, адже Росія має значно більший людський ресурс. Саме тому Україна повинна випереджати противника у сфері інновацій.

Володимир Зеленський війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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