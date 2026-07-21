Зеленський обговорив ситуацію на сході України — що відомо про нараду

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з командувачем оперативного угруповання військ "Схід" Віктором Ніколюком. Під час доповіді обговорили ситуацію на східному напрямку та подальші кроки для протидії російським штурмам.

Про це глава держави повідомив у своїх соціальних мережах, передає Новини.LIVE.

Зеленський обговорив ситуацію на сході України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що заслухав детальну доповідь командувача оперативного угруповання військ "Схід" Віктора Ніколюка щодо ситуації на фронті.

За словами президента, під час наради основну увагу приділили обстановці у смузі відповідальності оперативного угруповання "Схід", а також можливим діям російських військ і заходам, які Україна може застосувати у відповідь на посилення штурмової активності окупантів.

Особливу увагу учасники наради приділили ситуації навколо Слов'янська, Костянтинівки та Дружківки. Також були визначені першочергові потреби українських підрозділів на цьому напрямку.

Читайте також:

"Детально обговорили поточну ситуацію у смузі відповідальності оперативного угруповання "Схід" та можливі кроки, рішення ворога і що ми можемо протиставити російській штурмовій активності", — зазначив Зеленський.

Окремо президент повідомив, що сторони обговорили застосування українських мідстрайків і дипстрайків, а також можливості використання штурмових підрозділів та додаткового посилення бригад і корпусів.

"Вдячний за оцінку та пропозиції у застосуванні наших мідстрайків та дипстрайків, обговорили шляхи застосування штурмових підрозділів та можливості додаткового посилення бригад і корпусів. Дякую!" — написав президент.

Зеленський заслухав доповідь Ніколюка. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки чергових російських атак на Запоріжжя, Херсон та Одеську область. За його словами, окупанти вкотре завдали ударів по цивільних об'єктах, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення чергового етапу зустрічей із командирами армійських корпусів. Сторони обговорили найнагальніші потреби українського війська, ситуацію на ключових ділянках фронту та подальшу стратегію оборони держави.