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Главная Новости дня Зеленский заслушал доклад Николюка о ситуации на востоке Украины

Зеленский заслушал доклад Николюка о ситуации на востоке Украины

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 17:02
Зеленский обсудил ситуацию на востоке Украины — что известно о совещании
Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с командующим оперативной группировкой войск "Схід" Виктором Николюком. В ходе доклада обсудили ситуацию на восточном направлении и дальнейшие шаги по противодействию российским штурмам.

Об этом глава государства сообщил в своих социальных сетях, передает Новини.LIVE.

Зеленский обсудил ситуацию на востоке Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил, что заслушал подробный доклад командующего оперативной группировкой войск "Схід" Виктора Николюка о ситуации на фронте.

По словам президента, в ходе совещания основное внимание было уделено обстановке в зоне ответственности оперативной группировки "Схід", а также возможным действиям российских войск и мерам, которые Украина может применить в ответ на усиление штурмовой активности оккупантов.

Особое внимание участники совещания уделили ситуации вокруг Славянска, Константиновки и Дружковки. Также были определены первоочередные потребности украинских подразделений на этом направлении.

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"Подробно обсудили текущую ситуацию в зоне ответственности оперативной группировки "Схід" и возможные шаги, решения врага и то, что мы можем противопоставить российской штурмовой активности", — отметил Зеленский.

Отдельно президент сообщил, что стороны обсудили применение украинских средних и глубоких ударов, а также возможности использования штурмовых подразделений и дополнительного усиления бригад и корпусов.

"Благодарен за оценку и предложения по применению наших средних и глубоких ударов, обсудили пути применения штурмовых подразделений и возможности дополнительного усиления бригад и корпусов. Спасибо!" — написал президент.

Зеленський заслухав доповідь Ніколюка про ситуацію на сході України - фото 1
Зеленский заслушал доклад Николюка. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях очередных российских атак на Запорожье, Херсон и Одесскую область. По его словам, оккупанты в очередной раз нанесли удары по гражданским объектам, в результате чего есть погибшие и раненые.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении очередного этапа встреч с командирами армейских корпусов. Стороны обсудили насущные потребности украинской армии, ситуацию на ключевых участках фронта и дальнейшую стратегию обороны государства.

Владимир Зеленский война в Украине фронт
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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