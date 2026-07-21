Зеленский сообщил о последствиях ударов РФ по Запорожью, Херсону и Одессе и обратился к партнерам

Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Запорожья

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях новых российских ударов по Запорожью, Херсону и Одесской области. По его словам, оккупанты вновь наносили удары по гражданской инфраструктуре, что привело к гибели людей и многочисленным ранениям.

Об этом глава государства написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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