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Главная Новости дня Зеленский призвал ускорить поставки оружия после массированных ударов России

Зеленский призвал ускорить поставки оружия после массированных ударов России

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 13:52
Зеленский сообщил о последствиях ударов РФ по Запорожью, Херсону и Одессе и обратился к партнерам
Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Запорожья

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях новых российских ударов по Запорожью, Херсону и Одесской области. По его словам, оккупанты вновь наносили удары по гражданской инфраструктуре, что привело к гибели людей и многочисленным ранениям.

Об этом глава государства написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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