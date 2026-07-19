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Главная Новости дня Одна из самых массированных: Зеленский отреагировал на атаку РФ

Одна из самых массированных: Зеленский отреагировал на атаку РФ

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 09:29
Удар по Украине 19 июля — реакция Зеленского на массированную атаку
Срочная новость

У ніч проти 19 липня Росія завдала одного з наймасованіших балістичних ударів по Києву. Загалом окупанти випустили понад 40 ракет різних типів, більшість із яких була спрямована на столицю, а також застосували 120 ударних безпілотників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

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Новина доповнюється...

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Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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