Удар по Украине 19 июля — реакция Зеленского на массированную атаку

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У ніч проти 19 липня Росія завдала одного з наймасованіших балістичних ударів по Києву. Загалом окупанти випустили понад 40 ракет різних типів, більшість із яких була спрямована на столицю, а також застосували 120 ударних безпілотників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

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