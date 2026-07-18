Российский обстрел Кривого Рога 18 июля: один человек погиб, есть раненые

Спасатель устраняет последствия российского обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

В субботу, 18 июля, российские оккупанты атаковали объект инфраструктуры в Кривом Роге Днепропетровской области. Враг нанес удар реактивным дроном типа Shahed. В результате обстрела есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Кривого Рога 18 июля

"Российский враг атаковал реактивным шахедом объект инфраструктуры. Есть пострадавшие", — отметил Вилкул.

В результате российского обстрела погиб один человек. Вилкул выразил соболезнования родным и близким.

В настоящее время продолжается аварийно-спасательная операция.

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Пост Вилкула. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 18 июля российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. Основной целью была Одесская область. Силы ПВО Украины сбили 70 вражеских целей.

А глава Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что реактивные дроны типа Shahed долетают до центра Запорожья за считанные секунды. По его словам, высокая скорость существенно затрудняет их уничтожение.