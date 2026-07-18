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Главная Новости дня Россия атаковала объект инфраструктуры в Кривом Роге: погиб человек

Россия атаковала объект инфраструктуры в Кривом Роге: погиб человек

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Дата публикации 18 июля 2026 16:45
Российский обстрел Кривого Рога 18 июля: один человек погиб, есть раненые
Спасатель устраняет последствия российского обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

В субботу, 18 июля, российские оккупанты атаковали объект инфраструктуры в Кривом Роге Днепропетровской области. Враг нанес удар реактивным дроном типа Shahed. В результате обстрела есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Кривого Рога 18 июля

"Российский враг атаковал реактивным шахедом объект инфраструктуры. Есть пострадавшие", — отметил Вилкул.

В результате российского обстрела погиб один человек. Вилкул выразил соболезнования родным и близким.

В настоящее время продолжается аварийно-спасательная операция.

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Пост Вилкула. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 18 июля российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. Основной целью была Одесская область. Силы ПВО Украины сбили 70 вражеских целей.

А глава Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что реактивные дроны типа Shahed долетают до центра Запорожья за считанные секунды. По его словам, высокая скорость существенно затрудняет их уничтожение.

Кривой Рог Днепропетровская область обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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