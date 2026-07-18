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Головна Новини дня Росія атакувала обʼєкт інфраструктури в Кривому Розі: загинула людина

Росія атакувала обʼєкт інфраструктури в Кривому Розі: загинула людина

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Дата публікації: 18 липня 2026 16:45
Російський обстріл Кривого Рогу 18 липня: загинула людина, є поранені
Рятувлаьник ліквідовує наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 18 липня, атакували обʼєкт інфраструктури в Кривому Розі Дніпропетровської області. Ворог завдав удару реактивним дроном типу Shahed. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.

Про це повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Кривого Рогу 18 липня

"Російський ворог атакував реактивним шахедом обʼєкт інфраструктури. Є постраждалі", — зазначив Вілкул.

Внаслідок російського обстрілу загинула одна людина. Вілкул висловив співчуття рідним та близьким.

Наразі триває аварійно-рятувальна операція.

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Допис Вілкула. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 18 липня російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами. Основною ціллю була Одещина. Сили ППО України збили 70 ворожих цілей.

А очільник Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що реактивні дрони типу Shahed долітають до центру Запоріжжя за лічені секунди. За його словами, висока швидкість суттєво ускладнює їхнє знищення.

Кривий Ріг Дніпропетровська область обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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