Російський обстріл Кривого Рогу 18 липня: загинула людина, є поранені

Рятувлаьник ліквідовує наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 18 липня, атакували обʼєкт інфраструктури в Кривому Розі Дніпропетровської області. Ворог завдав удару реактивним дроном типу Shahed. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.

Про це повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Кривого Рогу 18 липня

"Російський ворог атакував реактивним шахедом обʼєкт інфраструктури. Є постраждалі", — зазначив Вілкул.

Внаслідок російського обстрілу загинула одна людина. Вілкул висловив співчуття рідним та близьким.

Наразі триває аварійно-рятувальна операція.

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Допис Вілкула. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 18 липня російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами. Основною ціллю була Одещина. Сили ППО України збили 70 ворожих цілей.

А очільник Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що реактивні дрони типу Shahed долітають до центру Запоріжжя за лічені секунди. За його словами, висока швидкість суттєво ускладнює їхнє знищення.