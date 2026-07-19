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Главная Новости дня Россияне атаковали пассажирский поезд на Запорожье: ранена проводница

Россияне атаковали пассажирский поезд на Запорожье: ранена проводница

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Дата публикации 19 июля 2026 08:51
Поезд Укрзализныци обстреляли россияне — ранена проводница
Поврежденный поезд после обстрелов. Фото: t.me/UkrzalInfo

Российские войска 19 июля нанесли удар по пассажирскому поезду в Запорожской области. Людей своевременно эвакуировали и доставили в Запорожье на автобусах. Однако одна проводница получила ранение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

Обстрел пассажирского поезда в Запорожье

В Укрзализныце рассказали, что оккупанты атаковали поезд ударным дроном. К счастью, мониторинговая группа своевременно дала команду на эвакуацию, поэтому обошлось без пострадавших.

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Разрушенный пассажирский поезд. Фото: t.me/UkrzalInfo
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Последствия удара по поезду. Фото: t.me/UkrzalInfo

По предварительной информации, легкое ранение получила одна из проводниц, команда железнодорожников делает все возможное, чтобы как можно быстрее оказать ей помощь.

Людей доставили в Запорожье на автобусах. Маршрут организовали при содействии Запорожской ОВА.

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"Безопасность пассажиров и работников железной дороги остается приоритетом, поэтому движение поездов в регионе будет находиться под максимальным контролем наших мониторинговых групп. Обращаем внимание, что возможны трансферы с использованием автобусов и пригородных электропоездов из/в Запорожье — просим следить за персональными уведомлениями в приложении Укрзализныци", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, 18 июля россияне дважды атаковали локомотив и вагоны поезда в Запорожье. Всех пассажиров и сотрудников железной дороги оперативно эвакуировали в безопасное место.

В то же время экономист Алексей Кущ заявил, что удары РФ по железной дороге могут вызвать новый кризис в Украине. По его словам, во время атак поражаются не только отдельные участки железной дороги, но и критически важные элементы транспортной системы.

Укрзализныця Запорожье поезда обстрелы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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