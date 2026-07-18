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Главная Новости дня Россияне дважды обстреляли локомотив и вагоны поезда в Запорожье

Россияне дважды обстреляли локомотив и вагоны поезда в Запорожье

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 13:22
Россия атаковала поезд в Запорожье: повреждены локомотив и вагоны
Разрушенный локомотив. Фото: РБК-Украина

Российские войска нанесли двойной удар по локомотиву и пассажирским вагонам поезда в Запорожской области. Всех пассажиров и сотрудников железной дороги оперативно эвакуировали в безопасное место.

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Николай Калашник, передает Новини.LIVE.

Россияне атаковали железнодорожный поезд в Запорожье

Российские войска нанесли удар по железнодорожному составу в Запорожской области. Под атаку попали локомотив и пассажирские вагоны поезда.

После вражеского обстрела пассажиров и сотрудников железной дороги оперативно вывели из опасной зоны и перевели в безопасное место.

По предварительным данным, в результате атаки жертв и пострадавших нет. В настоящее время соответствующие службы работают над ликвидацией последствий удара и уточняют детали происшествия.

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Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: РБК-Украина

Российские войска в очередной раз атакуют железнодорожную инфраструктуру Украины. В прошлый раз вражеский беспилотник поразил локомотив грузового поезда в Днепропетровской области.

Также Новини.LIVE писали, что 16 июля российские войска нанесли авиационный удар по Запорожью, применив три управляемые бомбы. В результате атаки погибли как минимум три человека.

Новини.LIVE сообщали, что у Запорожья из-за высокой скорости реактивных дронов типа Shahed очень мало времени для реагирования сил ПВО. Такие беспилотники могут достигать центральных районов города за считанные секунды, что затрудняет их перехват.

Укрзализныця Запорожье железная дорога
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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