Россия атаковала поезд в Запорожье: повреждены локомотив и вагоны

Разрушенный локомотив. Фото: РБК-Украина

Российские войска нанесли двойной удар по локомотиву и пассажирским вагонам поезда в Запорожской области. Всех пассажиров и сотрудников железной дороги оперативно эвакуировали в безопасное место.

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Николай Калашник, передает Новини.LIVE.

Россияне атаковали железнодорожный поезд в Запорожье

Российские войска нанесли удар по железнодорожному составу в Запорожской области. Под атаку попали локомотив и пассажирские вагоны поезда.

После вражеского обстрела пассажиров и сотрудников железной дороги оперативно вывели из опасной зоны и перевели в безопасное место.

По предварительным данным, в результате атаки жертв и пострадавших нет. В настоящее время соответствующие службы работают над ликвидацией последствий удара и уточняют детали происшествия.

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Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: РБК-Украина

Российские войска в очередной раз атакуют железнодорожную инфраструктуру Украины. В прошлый раз вражеский беспилотник поразил локомотив грузового поезда в Днепропетровской области.

Также Новини.LIVE писали, что 16 июля российские войска нанесли авиационный удар по Запорожью, применив три управляемые бомбы. В результате атаки погибли как минимум три человека.

Новини.LIVE сообщали, что у Запорожья из-за высокой скорости реактивных дронов типа Shahed очень мало времени для реагирования сил ПВО. Такие беспилотники могут достигать центральных районов города за считанные секунды, что затрудняет их перехват.