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Головна Новини дня Росіяни двічі атакували локомотив і вагони потяга на Запоріжжі

Росіяни двічі атакували локомотив і вагони потяга на Запоріжжі

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 13:22
РФ атакувала потяг на Запоріжжі: пошкоджено локомотив і вагони
Зруйнований локомотив. Фото: РБК-Україна

Російські війська завдали подвійного удару по локомотиву та пасажирських вагонах поїзда в Запорізькій області. Усіх пасажирів і працівників залізниці оперативно перевели у безпечне місце.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Микола Калашник, передає Новини.LIVE.

Росіяни атакували залізничний потяг на Запоріжжі

Російські війська завдали удару по залізничному складу в Запорізькій області. Під атаку потрапили локомотив і пасажирські вагони потяга.

Після ворожого обстрілу пасажирів та працівників залізниці оперативно вивели із небезпечної зони та перевели у безпечне місце.

За попередніми даними, внаслідок атаки жертв і постраждалих немає. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків удару та уточнюють деталі події.

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Наслідки атаки РФ по Запоріжжю. Фото: РБК-Україна

Російські війська вкотре атакують залізничну інфраструктуру України. Минулого разу ворожий безпілотник уразив локомотив вантажного потяга у Дніпропетровській області.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська 16 липня завдали авіаційного удару по Запоріжжю, застосувавши три керовані бомби. Унаслідок атаки загинули щонайменше троє людей.

Новини.LIVE інформували, що Запоріжжя через високу швидкість реактивних дронів типу Shahed має дуже короткий час для реагування сил ППО. Такі безпілотники можуть досягати центральних районів міста за лічені секунди, що ускладнює їхнє перехоплення.

Укрзалізниця Запоріжжя залізниця
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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