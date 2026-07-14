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Головна Новини дня Російський дрон влучив у локомотив вантажного поїзда на Дніпропетровщині

Російський дрон влучив у локомотив вантажного поїзда на Дніпропетровщині

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 10:00
Російський дрон влучив у локомотив вантажного поїзда на Дніпропетровщині — що відомо
Згорілий локомотив вантажного потяга. Фото: Мінрозвитку громад

Російські війська вкотре атакували цивільну залізничну інфраструктуру України. Цього разу ворожий безпілотник влучив у локомотив вантажного поїзда в Дніпропетровській області.

Про це повідомили у Мінрозвитку громад, передає Новини.LIVE.

Деталі атаки на Дніпропетровщину

На момент атаки рух поїзда було завчасно зупинено, а локомотивну бригаду евакуйовано. Завдяки цьому вдалося уникнути жертв і постраждалих.

Унаслідок удару пошкоджено локомотив, а також знеструмлено контактну мережу на перегоні. На місці працюють аварійні та ремонтні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

У міністерстві наголосили, що Росія систематично завдає ударів по українській залізниці, намагаючись порушити роботу критичної транспортної інфраструктури. Водночас залізничники оперативно усувають наслідки атак і забезпечують безперервний рух поїздів, а дотримання алгоритмів безпеки дозволяє зберегти життя працівників.

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Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська протягом дня 5 липня масовано обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим вогнем опинилися одразу кілька районів, унаслідок чого одна людина дістала поранення.

Як повідомляли Новини.LIVE нещодавно, багатоповерхівка на проспекті Героїв у Дніпрі зазнала серйозних пошкоджень під час атаки російських дронів у листопаді 2025 року. Після повторного обстеження фахівці вирішили демонтувати аварійну частину будівлі через загрозу обвалу.

Дніпропетровська область залізниця атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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