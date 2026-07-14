Российский дрон попал в локомотив грузового поезда в Днепропетровской области — что известно

Российский дрон попал в локомотив грузового поезда в Днепропетровской области
Российские войска в очередной раз нанесли удар по гражданской железнодорожной инфраструктуре Украины. На этот раз вражеский беспилотник поразил локомотив грузового поезда в Днепропетровской области.
Об этом сообщили в Минразвития громад, передает Новини.LIVE.
Подробности атаки на Днепропетровскую область
На момент атаки движение поезда было своевременно остановлено, а локомотивная бригада эвакуирована. Благодаря этому удалось избежать жертв и пострадавших.
В результате удара поврежден локомотив, а также обесточена контактная сеть на участке. На месте работают аварийные и ремонтные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.
В министерстве подчеркнули, что Россия систематически наносит удары по украинской железной дороге, пытаясь нарушить работу критически важной транспортной инфраструктуры. В то же время железнодорожники оперативно устраняют последствия атак и обеспечивают бесперебойное движение поездов, а соблюдение алгоритмов безопасности позволяет сохранить жизни работников.
Как сообщали Новини.LIVE, российские войска в течение дня 5 июля массированно обстреляли Днепропетровскую область. Под вражеским огнем оказались сразу несколько районов, в результате чего один человек получил ранение.
Как недавно сообщали Новини.LIVE, многоэтажное здание на проспекте Героев в Днепре получило серьезные повреждения во время атаки российских дронов в ноябре 2025 года. После повторного обследования специалисты решили демонтировать аварийную часть здания из-за угрозы обрушения.