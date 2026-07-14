Российский дрон попал в локомотив грузового поезда в Днепропетровской области — что известно

Сгоревший локомотив грузового поезда. Фото: Министерство развития громад

Российские войска в очередной раз нанесли удар по гражданской железнодорожной инфраструктуре Украины. На этот раз вражеский беспилотник поразил локомотив грузового поезда в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в Минразвития громад, передает Новини.LIVE.

Подробности атаки на Днепропетровскую область

На момент атаки движение поезда было своевременно остановлено, а локомотивная бригада эвакуирована. Благодаря этому удалось избежать жертв и пострадавших.

В результате удара поврежден локомотив, а также обесточена контактная сеть на участке. На месте работают аварийные и ремонтные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.

В министерстве подчеркнули, что Россия систематически наносит удары по украинской железной дороге, пытаясь нарушить работу критически важной транспортной инфраструктуры. В то же время железнодорожники оперативно устраняют последствия атак и обеспечивают бесперебойное движение поездов, а соблюдение алгоритмов безопасности позволяет сохранить жизни работников.

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