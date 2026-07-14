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Главная Новости дня Российский дрон попал в локомотив грузового поезда в Днепропетровской области

Российский дрон попал в локомотив грузового поезда в Днепропетровской области

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 10:00
Российский дрон попал в локомотив грузового поезда в Днепропетровской области — что известно
Сгоревший локомотив грузового поезда. Фото: Министерство развития громад

Российские войска в очередной раз нанесли удар по гражданской железнодорожной инфраструктуре Украины. На этот раз вражеский беспилотник поразил локомотив грузового поезда в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в Минразвития громад, передает Новини.LIVE.

Подробности атаки на Днепропетровскую область

На момент атаки движение поезда было своевременно остановлено, а локомотивная бригада эвакуирована. Благодаря этому удалось избежать жертв и пострадавших.

В результате удара поврежден локомотив, а также обесточена контактная сеть на участке. На месте работают аварийные и ремонтные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.

В министерстве подчеркнули, что Россия систематически наносит удары по украинской железной дороге, пытаясь нарушить работу критически важной транспортной инфраструктуры. В то же время железнодорожники оперативно устраняют последствия атак и обеспечивают бесперебойное движение поездов, а соблюдение алгоритмов безопасности позволяет сохранить жизни работников.

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Как сообщали Новини.LIVE, российские войска в течение дня 5 июля массированно обстреляли Днепропетровскую область. Под вражеским огнем оказались сразу несколько районов, в результате чего один человек получил ранение.

Как недавно сообщали Новини.LIVE, многоэтажное здание на проспекте Героев в Днепре получило серьезные повреждения во время атаки российских дронов в ноябре 2025 года. После повторного обследования специалисты решили демонтировать аварийную часть здания из-за угрозы обрушения.

Днепропетровская область железная дорога атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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