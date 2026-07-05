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Главная Новости дня РФ более 30 раз атаковала Днепропетровщину: есть пострадавший, горит СТО и поле пшеницы

РФ более 30 раз атаковала Днепропетровщину: есть пострадавший, горит СТО и поле пшеницы

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Дата публикации 5 июля 2026 20:50
5 июля Россия 30 раз нанесла удары по Днепропетровской области: один человек пострадал, горели грузовики на СТО и поле с пшеницей
Пожарные тушат огонь на СТО. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Российские захватчики около 30 раз атаковали 4 района Днепропетровской области днем 5 июля. Речь идет о Никопольском, Синельниковском и Самаровском районах, а также о городе Павлограде. В результате атаки на Синельниковский район пострадал один человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжу.

Обстрелы Днепропетровской области 5 июля

Российские войска наносили удары по Днепропетровской области, используя беспилотники, артиллерию и авиабомбы.

В результате атаки в Павлограде были повреждены инфраструктура, частные дома и автомобили. На одной из СТО города горели грузовики.

Рятувальник ДСНС гасить вогонь на СТО, яку Росія обстріляла в Павлограді Дніпропетровської області 5 липня 2026 року
Пожарный тушит грузовики на СТО, загоревшиеся в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

В Никопольском районе в результате ударов РФ повреждены предприятия, многоквартирные дома и автомобили.

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Дом, пострадавший в результате обстрела со стороны России. Фото: Днепропетровская ОВА

В Васильковской громаде враг нанес удар по райцентру. В результате атаки один человек получил ранение.

В Самаровском районе повреждена инфраструктура и загорелось поле с пшеницей.

Пожежник гасить вогонь на полі з пшеницею, що постраждало в результаті ударів РФ по Дніпропетровській області 5 липня
Спасатель ГСЧС тушит пожар на поле с пшеницей, возникший в результате атаки России. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Как сообщали Новини.LIVE, в результате ночной атаки России на Днепропетровскую область 5 июля пострадали два человека, повреждены жилые дома и автомобили. РФ обстреливала дронами, артиллерией и ракетами.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что РФ совершила массированную воздушную атаку на Днепропетровскую область 4 июля. В результате погибли два человека, а еще 17 гражданских лиц получили ранения.

В соавторстве с Софией Медведевой

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Днепропетровская область обстрелы пострадавшие
Инна Буряк - редактор ленты новостей
Автор:
Инна Буряк
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