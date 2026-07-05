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Главная Новости дня Россия атаковала Павлоград: на СТО горят автомобили

Россия атаковала Павлоград: на СТО горят автомобили

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 15:47
Обстрел Павлограда 5 июля — в городе горят автомобили
Последствия ударов по Павлограду. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

5 июля днём российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области. На автосервисе горят грузовики.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Удар по Павлограду 5 июля

"В Павлограде пожар из-за атаки россиян на город. Загорелись грузовики на СТО. На месте работают все экстренные службы", — рассказал Ганжа.

Обстріл Павлограду 5 липня
Последствия удара по Павлограду. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Он отметил, что предварительно информации о пострадавших нет. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела и тушению пожара.

Как писали Новини.LIVE, сегодня утром Россия обстреляла Днепропетровскую область. Так, в Днепре повреждено предприятие, а в Павлограде — разрушены дома и автомобили, пострадали два человека.

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Кроме того, за последнюю неделю россияне запустили по Украине около 2200 ударных дронов. Также враг нанес удары 106 ракетами различных типов, почти половина из них — баллистические.

обстрелы война в Украине Павлоград
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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