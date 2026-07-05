Российский обстрел Днепропетровской области 5 июля: двое человек получили ранения

Россия обстреляла Днепропетровскую область: есть разрушения и раненые
Российские оккупанты вновь атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела ранения получили два человека. Враг наносил удары с помощью дронов, артиллерии и ракет.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в воскресенье, 5 июля, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Днепропетровской области
"Более десяти раз враг атаковал четыре района беспилотниками, артиллерией и ракетами", — отметил Ганжа.
В частности, в Днепре повреждено предприятие, а в Павлограде — разрушены дома и автомобили, пострадали два человека.
В Каменском районе оккупанты нанесли удар по Пятихатской громаде, в результате чего была повреждена инфраструктура.
А в Никопольском районе под вражеским огнем оказались:
- Никополь;
- Червоногригоровская община;
- Марганецкая община.
Оккупанты разрушили частный дом.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Запорожскую ОВА, за прошедшие сутки российские оккупанты массированно атаковали Запорожскую область, в результате чего погиб один человек, еще 16 получили ранения.
Кроме того, 4 июля Россия наносила удары по Днепропетровской области с помощью дронов и управляемых авиабомб. Захватчики убили двух человек и ранили 17. В результате атаки зафиксированы значительные разрушения.