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Главная Новости дня На Днепропетровщине в результате атак РФ погибли два человека, 17 получили ранения

На Днепропетровщине в результате атак РФ погибли два человека, 17 получили ранения

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 08:48
В Днепропетровской области в результате атак РФ погибли два человека
Спасатели устраняют последствия обстрела. Фото: ГСЧС

Российские войска нанесли массированный авиаудар по Днепропетровской области, задействовав для нанесения ударов десятки беспилотников и управляемых авиабомб. В результате вражеских ударов в различных населенных пунктах региона погибли два человека, а еще 17 мирных жителей получили ранения. Всего зафиксировано почти двадцать вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Днепропетровской ОВА.

Обстрелы и разрушения в Криворожье и Никопольском районе

Вражеские удары нанесли ущерб гражданской инфраструктуре в Глеюватской и Зеленодольской общинах Криворожского района, а также в Пятихатской общине Каменского района. В Никопольском районе под постоянным обстрелом находились сам Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская общины.

В результате обстрелов были существенно повреждены местные АЗС и ранен 53-летний мужчина, который сейчас лечится дома.

На Днепропетровщине в результате атак РФ погибли два человека, 17 получили ранения - фото 1
Разрушенный дом после обстрела. Фото: Запорожская ОВА

В Синельниковском районе россияне нанесли удары по Николаевской и Васильковской общинам, где были повреждены предприятие, частные дома и автомобили. Там погиб один человек, еще пятеро раненых оказались в больнице.

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Также были уточнены данные о жертвах предыдущей атаки.

"В результате вчерашней атаки на Васильковскую общину погиб 75-летний мужчина. Ранения получили 11 человек. 51-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. Шестеро, среди которых 13-летняя девочка, находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Четверо пострадавших будут лечиться амбулаторно", — сообщили в ОВА.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в последнее время РФ изменила тактику нанесения ударов и все чаще целенаправленно атакует украинские АЗС. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Кроме того, ударам подвергаются склады и гражданские объекты с горючими материалами.

Также мы писали, что вечером 3 июля Сумы подверглись атаке БПЛА и кассетных бомб. Россияне нанесли удар по одной из центральных улиц города. Четверо человек, среди которых ребенок, погибли. Еще 20 человек были госпитализированы.

Днепропетровская область обстрелы разрушения
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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